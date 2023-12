Super, ABB (Buyback) April 2022!

Der Aktienkurs des Unternehmens Abb hat im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors (Industrie) eine überdurchschnittliche Rendite von 26,79 Prozent erzielt, was 22 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche (4,24 Prozent Rendite in den letzten 12 Monaten) konnte Abb mit einer Rendite von 22,55 Prozent deutlich überzeugen. Dadurch wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Darüber hinaus haben Analysten neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen berücksichtigt. Die überwiegend positiven Kommentare und Themen rund um Abb auf sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen führen zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht. Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine positive Einschätzung, wobei neun von insgesamt neun Signalen positiv ausfallen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte sich jedoch in den letzten Wochen eine negative Veränderung. Dies basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Diskussion rund um das Unternehmen blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Abb in dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Abb bei 33,02 CHF liegt, während der Aktienkurs selbst bei 37,57 CHF liegt, was einem Abstand von +13,78 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur 50-Tage-Linie (GD50) schneidet das Unternehmen mit einer Differenz von +13,06 Prozent positiv ab.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung auf Basis der verschiedenen Analysen, was Abb in den meisten Kategorien mit einem "Gut"-Rating auszeichnet.