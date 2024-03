Super, 3I!

Weitere Suchergebnisse zu "3I Group":

Die 3i schüttet eine Dividendenrendite von 2,23 % aus, was 3,23 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,46 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Einstufung als "Schlecht" angegeben.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3i mit 5,24 unter dem Wert von 26,36 der Branche "Kapitalmärkte". Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte 3i eine Performance von 54,01 %, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -6,95 % gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +60,96 % im Branchenvergleich für 3i. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,44 % hatte, lag 3i um 59,44 % über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält 3i ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.