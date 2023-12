SuperRobotics Aktie: Geht es jetzt los?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Superrobotics-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kam zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Bei Superrobotics haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Superrobotics-Aktie ein Durchschnitt von 0,28 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,25 HKD, was einem Unterschied von -10,71 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Superrobotics beträgt der 7-Tage-RSI 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI ergibt einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Superrobotics-Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung, Diskussionsintensität, charttechnische Analyse und den RSI als "Neutral" bewertet.