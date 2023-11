SuperGroup ADR Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Superdry. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Superdry-Aktie von einem Analysten mit "Gut" bewertet. Es gab jedoch keine aktuellen Aktualisierungen der Analysten.

Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 1083,43 Prozent steigen könnte. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung abgegeben.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Superdry. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Superdry eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Superdry bei 85,59 GBP liegt. Die Aktie selbst notiert bei 42,25 GBP, was einer Distanz von -50,64 Prozent entspricht. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 48,48 GBP, was einen Abstand von -12,85 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Ergebnisse vergeben wir die Gesamtnote "Schlecht" für die Superdry-Aktie.