SuperGroup ADR Aktie: Es gibt was neues!

Superdry, das Unternehmen im Bereich Spezialität Einzelhandel, schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus. Dies ist 4,28 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,28 % und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Superdry in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Diskussion über Superdry und die erhöhte Aufmerksamkeit führen zu dieser Bewertung.

Beim Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-Wert aktuell bei 48,79 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,45 ein "Neutral"-Rating an. Somit erhält Superdry auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Superdry insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 1153,13 Prozent hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Superdry führt.