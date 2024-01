SuperCom wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) von Supercom-Aktie zeigt, dass der Wert in den letzten 7 Tagen bei 90 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 65,63, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Rating für Supercom aufgrund des RSI.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Supercom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -79,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -77,24 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Supercom um 87,54 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Supercom liegt derzeit bei 0 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11546.47 Prozent zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um die Supercom-Aktie überwiegend negativ sind. Daher wird das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Supercom-Aktie basierend auf den genannten Kriterien.