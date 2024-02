SuperCom Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Supercom hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -90,78 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -89,85 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 577,4 Prozent im letzten Jahr, wobei Supercom um 668,18 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte unsere Analyse keine signifikanten Veränderungen bei Supercom in den letzten Wochen feststellen. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität in Bezug auf Supercom in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher bekommt Supercom in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Supercom eingestellt waren. Es gab insgesamt neun positive und vier negative Tage, mit einem Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Analyse erhält Supercom daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Supercom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,61 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,18 USD liegt, was einer Abweichung von -70,49 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,3 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-40 Prozent), wodurch die Supercom-Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Supercom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.