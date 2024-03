SuperCom Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Der Aktienkurs von Supercom hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -90,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Underperformance von -93,15 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 495,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Supercom 585,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Supercom in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Supercom-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,49 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,17 USD, was einer Abweichung von -65,31 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,2 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Supercom somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz um Supercom in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut" in dieser Kategorie führt. Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Supercom liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf diesem Gesamtbild.