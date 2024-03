SuperCom Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Supercom-Aktie schüttet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11621,5 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich Elektronische Geräte und Komponenten ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Supercom eine Performance von -90,39 Prozent, was eine Underperformance von -88,73 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite sogar um 92,76 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Supercom-Aktie war zuletzt positiv, jedoch gab es in den sozialen Medien in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Alles in allem ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" auf dieser Stufe.