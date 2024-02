SuperCom Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Supercom auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,54 Punkte, was darauf hindeutet, dass Supercom weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Supercom überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Supercom in den letzten Wochen eine positive Veränderung des Stimmungsbildes. Dies wird als "Gut" bewertet. Die Diskussionsstärke über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Supercom in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Supercom derzeit ein "Schlecht" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 0,62 USD, während der Aktienkurs bei 0,19 USD liegt, was zu einer Abweichung von -69,35 Prozent führt. Auch der GD50 von 0,31 USD führt zu einer Abweichung von -38,71 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 11298,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Supercom als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Supercom daher eine eher negative Bewertung im Rahmen dieser Analyse.