SuperCom Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Supercom-Aktie steht derzeit im Fokus, da verschiedene Kennzahlen auf eine negative Entwicklung hinweisen. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Supercom. Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt ebenfalls negative Entwicklungen. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegen deutlich unter dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Supercom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -79,82 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Schlecht" auf dieser Stufe.