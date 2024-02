SuperCom Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten vier Wochen gab es bei der Aktie von Supercom wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Supercom daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI betrachtet. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch bei 70,37, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Aus diesem Grund wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Supercom beträgt 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht unter dem Mittelwert. Daher erhält das Unternehmen hierfür eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Supercom im vergangenen Jahr eine Rendite von -90,78 Prozent erzielt, was 666,69 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,63 Prozent, wobei Supercom aktuell 88,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

