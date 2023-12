SuperCom Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz rund um Supercom in den sozialen Medien kaum verändert. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung abgibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, wie stark das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Supercom unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividende von Supercom liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11651,49 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 11651,49 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Supercom mit einer Rendite von -79,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um mehr als 78 Prozent darunter liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,15 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Supercom auch hier mit 74,66 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr führt somit zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls von Bedeutung und zeigt, dass Supercom in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen erhalten hat. In den letzten Tagen haben sich die Diskussionen jedoch vermehrt mit negativen Themen rund um Supercom beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".