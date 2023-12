SuperCom Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Aktienkurs von Supercom im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" zeigt eine Rendite von -79,82 Prozent, was mehr als 78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zu der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten", die eine mittlere Rendite von -5,15 Prozent aufweist, liegt Supercom mit einer Rendite von -79,82 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Supercom im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten (11651,49 %) keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Bewertung führt, da die Differenz 11651,49 Prozentpunkte beträgt. Daher ergibt sich eine derzeitige Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Supercom im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Supercom. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Supercom in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen um die Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Supercom wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.