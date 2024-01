SuperCom Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Supercom eingestellt waren. Es gab fünf positive und drei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Supercom daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung rund um die Aktie von Supercom wurde auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Um festzustellen, ob die Supercom-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurde der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Supercom führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann aktuell bei einer Investition in die Supercom-Aktie ein geringerer Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielt werden. Die Dividenden des Unternehmens fallen niedriger aus, wodurch sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.