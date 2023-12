Suoxinda Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezieht. Für Ruihe Data liegt der RSI bei 54,55, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen sich bei Ruihe Data in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch hier als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse der Ruihe Data-Aktie zeigt eine positive Abweichung von +61,36 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Kurs mit +31,48 Prozent darüber. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen neutral, wie die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen daher auch hier zu einer "neutralen" Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Ruihe Data in den verschiedenen Kategorien.