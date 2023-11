Suominen Oyj Aktie: Das liegt auf Eis

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suominen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,82 EUR. Der letzte Schlusskurs (2,62 EUR) liegt deutlich darunter (Unterschied -7,09 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 2,72 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,68 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Suominen-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Suominen-Aktie hat einen Wert von 71, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (52,9) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Suominen.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Suominen in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Positive Themen stehen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was die positive Einschätzung der Aktie bestätigt.

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Suominen ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Bewertungen der Suominen-Aktie. Während die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt, zeigt der RSI eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anleger-Stimmung ist hingegen insgesamt positiv. Es ist wichtig, alle diese Faktoren zu berücksichtigen, um eine fundierte Entscheidung bezüglich der Suominen-Aktie zu treffen.