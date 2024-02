Sunworks Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sunworks-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 87 erreicht, was auf eine Überbewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 71,79 über dem empfohlenen Wert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Sunworks ist jedoch positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Sunworks beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität im Internet waren unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Sunworks war jedoch stabil, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die langfristige Stimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Kurs deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Sunworks-Aktie daher auch aus technischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen.