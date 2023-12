Sunwood Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Anleger-Sentiment und der Relative Strength Index (RSI) sind wichtige Indikatoren für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Sunwood-Aktie war das Anleger-Sentiment zuletzt neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen neutral verhalten. Diese Gesamtbewertung ergibt somit ein "Neutral"-Rating bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der RSI der letzten 7 Tage für die Sunwood-Aktie liegt bei 66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (54,55) bestätigt diese Einschätzung. Somit wird die Sunwood-Aktie auch auf Basis des RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällig positive noch negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigten keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Sunwood-Aktie ein Durchschnitt von 862,39 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 1247 JPY, was einer Abweichung von +44,6 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt bestätigt diese Einschätzung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Sunwood-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.