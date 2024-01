Sunwoda Electonic Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Dividende von Sunwoda Electronic liegt derzeit bei 0,59 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, ist eine Kennzahl, die börsentäglichen Schwankungen unterliegt und sich dynamisch verändert. Im Branchenvergleich liegt die "Elektrische Ausrüstung"-Branche bei 1,48 Prozent, was eine Differenz von -0,89 Prozent zur Sunwoda Electronic-Aktie ergibt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunwoda Electronic mit 21,3 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen erhielt das Unternehmen jedoch mehr Aufmerksamkeit als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Sunwoda Electronic mit einer Rendite von -40,06 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Industrie"-Branche um mehr als 41 Prozent darunter liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,46 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Sunwoda Electronic mit 41,52 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.