Sunwoda Electonic Aktie: Was soll das denn werden?

Sunwoda Electronic wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ist die Anlegerstimmung daher als "Gut" einzustufen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als Maßstab herangezogen. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Das KGV von Sunwoda Electronic liegt mit 21,82 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 100 wird dabei betrachtet. Der RSI von Sunwoda Electronic liegt bei 57,78, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 62 in einem neutralen Bereich. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich bei Sunwoda Electronic aktuell ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0. Dies bedeutet eine negative Differenz von -0,91 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Aus diesem Grund erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.