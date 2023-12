Sunwoda Electonic Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Sentiment und der Buzz um Sunwoda Electronic können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt zeigt die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Sunwoda Electronic in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Sunwoda Electronic mit -38,82 Prozent mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0,08 Prozent auf, wobei Sunwoda Electronic mit 38,9 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Sunwoda Electronic liegt aktuell bei 0,58 Prozent, was einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1.52%) darstellt. Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,95 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunwoda Electronic beträgt aktuell 21, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Sunwoda Electronic ist aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.