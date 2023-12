Sunwoda Electonic Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs von Sunwoda Electronic hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,72 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von -0,76 Prozent liegt die Rendite von Sunwoda Electronic mit 36,97 Prozent deutlich darunter. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -14,22 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (16,88 CNH) mit dem aktuellen Kurs (14,48 CNH) verglichen wird. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (15,92 CNH) liegt um -9,05 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen im Internet haben zu einer starken Aktivität in Bezug auf Sunwoda Electronic geführt, was zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionstiefe führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunwoda Electronic 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" als neutral eingestuft wird. Weder über- noch unterbewertet, erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.