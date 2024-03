Sunwoda Electonic Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Sunwoda Electronic hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -44,04 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine mittlere Rendite von -19,94 Prozent, wobei Sunwoda Electronic mit 24,09 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Sunwoda Electronic in den letzten Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Sunwoda Electronic derzeit bei 15,24 CNH verläuft, während der Aktienkurs bei 13,74 CNH liegt, was einem Abstand von -9,84 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,51 CNH, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Sunwoda Electronic 0,59 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,71 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich also für Sunwoda Electronic eine negative Entwicklung in Bezug auf den Aktienkurs, die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung. Die technische Analyse liefert hingegen ein neutrales Signal, während die Dividendenpolitik als neutral bewertet wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen in den kommenden Monaten entwickeln wird.