Sunwoda Electonic Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI der letzten 7 Tage für die Sunwoda Electronic-Aktie ansehen, beträgt der Wert aktuell 75. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich zum RSI7 weniger volatil und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Sunwoda Electronic hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Sunwoda Electronic somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Sunwoda Electronic derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Abweichung zum Durchschnitt von 0,97 Prozent wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Sunwoda Electronic beträgt das aktuelle KGV 27. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Sunwoda Electronic aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Sunwoda Electronic war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunwoda Electronic. Aufgrund dieser Analyse bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.