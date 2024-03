Sunway International Holdings Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die technische Analyse der Sunway-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 0,08 HKD für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 0,073 HKD (-8,75 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,07 HKD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+4,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sunway in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sunway liegt bei 43,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,67 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Sunway-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.