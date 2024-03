Sunway International Holdings Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten. Aktuell weist der RSI für die Sunway-Aktie einen Wert von 25 auf, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Erweiterung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und auch die neuesten Nachrichten zeigen sich neutral gegenüber der Sunway-Aktie. Die Diskussionen waren weder besonders positiv noch negativ, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse erfolgt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 0,08 HKD, wobei der letzte Schlusskurs (0.073 HKD) deutlich darunter liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 0,07 HKD und einem ähnlichen letzten Schlusskurs, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt sich bei Sunway in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder gab es auffällige Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen, noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt wird die Sunway-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Sentiments mit einem "Neutral"-Rating versehen.