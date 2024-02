Sunway International Holdings Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, so die Analyse von Anlegern. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sunway diskutiert. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sunway-Aktie beträgt aktuell 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weniger volatil und zeigt, dass Sunway überkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Sunway damit ein "Schlecht"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Sunway ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sunway aktuell bei 0,08 HKD, was eine Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,069 HKD aus dem Handel, was einem Abstand von -13,75 Prozent entspricht. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".