Sunwave Communications im Check!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunwave Communications liegt bei 43, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt und es kaum Veränderungen in der Stimmungsrate gab. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 12 positiven, einem negativen und einem neutralen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sunwave Communications derzeit bei 6,79 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,22 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +6,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,76 CNH, was zu einem Abstand von -6,96 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Gesamtnote für die technische Analyse.