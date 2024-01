Sunwave Communications Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Sunwave Communications-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 68, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 59,74 beträgt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Sunwave Communications basierend auf dem RSI.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Sunwave Communications-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +28,37 Prozent erzielt. Die "Telekommunikationsdienste"-Branche hatte eine mittlere Rendite von 32,64 Prozent, was bedeutet, dass Sunwave Communications 26,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Sunwave Communications-Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunwave Communications liegt bei 43, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.