Sunward Intelligent Equipment Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Sunward Intelligent Equipment hat im letzten Jahr eine Rendite von 8,75 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industriesektor eine Überperformance von 24,37 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Maschinenbranche liegt bei -16,94 Prozent, wobei Sunward Intelligent Equipment aktuell 25,69 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 69,95 Punkten, was bedeutet, dass die Sunward Intelligent Equipment-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 53,83, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunward Intelligent Equipment liegt bei 14,49, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Sunward Intelligent Equipment aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was einer negativen Differenz von -1,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.