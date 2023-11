Sunward Intelligent Equipment Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Aktie von Sunward Intelligent Equipment wurde in den letzten Monaten in Bezug auf ihre Kommunikation im Netz und ihre technische Analyse bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurde die Aktie positiv bewertet, was zu einem Gesamtwert von "Gut" führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sunward Intelligent Equipment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,31 CNH lag. Der letzte Schlusskurs von 6,24 CNH wurde als neutral bewertet, da er um -1,11 Prozent vom Durchschnitt abwich. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage wurde die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag.

Im Branchenvergleich ergab sich eine Underperformance von -6,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor schnitt Sunward Intelligent Equipment mit einer Unterperformance von 7,48 Prozent schlechter ab.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse ergab, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führte. Auch auf der Basis des RSI25 wurde die Aktie als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Sunward Intelligent Equipment eine neutrale Bewertung sowohl in Bezug auf die Kommunikation im Netz als auch in der technischen Analyse.