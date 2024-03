Sunward Intelligent Equipment Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Aktientitel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Sunward Intelligent Equipment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 39,5 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 32,34 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sunward Intelligent Equipment im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,53 Prozentpunkte weniger ist als die üblichen 1,53 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte Sunward Intelligent Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -14,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +35,63 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergaben ein unterdurchschnittliches Bild, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Sunward Intelligent Equipment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugewiesen.