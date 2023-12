Sunward Intelligent Equipment Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Whitbread":

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Sunward Intelligent Equipment in den letzten Wochen kaum verändert ist. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Sunward Intelligent Equipment in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass Sunward Intelligent Equipment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,8 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -5,76 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 6,13 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sunward Intelligent Equipment einen Wert von 14, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Maschinen" auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Sunward Intelligent Equipment derzeit +0,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich auch hier eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf -2,23 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.