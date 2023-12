Sunvim Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Aktienkurse von Sunvim lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Sunvim in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Sunvim derzeit als "Gut" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,7 CNH, womit der Kurs der Aktie (5,02 CNH) um +6,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,86 CNH entspricht einer Abweichung von +3,29 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Sunvim daher das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Sunvim im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,23 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Sunvim damit 5,65 Prozent unter dem Durchschnitt (7,87 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 6,69 Prozent, wobei Sunvim aktuell 4,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sunvim eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten sowie eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Sunvim auf dieser Stufe.