Sunvim Aktie: Kaum zu glauben!

Sunvim, ein Unternehmen der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,2 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus dieser Branche im Durchschnitt um 4,69 Prozent, was einer Underperformance von -4,89 Prozent für Sunvim entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sunvim mit 6,49 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,69 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Sunvim beträgt 45,16, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Sunvim 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bei Sunvim in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den Diskussionen der letzten Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.