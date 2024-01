Sunvault Energy Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Bei Sunvault Energy gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz. Das Stimmungsbild wird anhand der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien bewertet. Da hier keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammengefasst erhält Sunvault Energy in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage erhält Sunvault Energy ein "Neutral"-Rating, da der Wert bei 50 Punkten liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder über- noch überverkauft, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Sunvault Energy also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sunvault Energy eher neutral diskutiert. Es wurden überwiegend neutrale oder negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Somit erhält Sunvault Energy insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Sunvault Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet. Der aktuelle Schlusskurs liegt um 35 Prozent unter diesem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Sunvault Energy-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.