Sunvault Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über einen bestimmten Zeitraum, können RSI-Werte ermittelt werden. In Bezug auf die Sunvault Energy-Aktie zeigt sich, dass der RSI für die letzten 7 Tage aktuell bei 100 liegt, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 60,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die Sunvault Energy-Aktie.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse von Kommentaren und Bewertungen in sozialen Medien zu Sunvault Energy ergab, dass die Stimmung neutral war. Jedoch waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in den sozialen Medien über Sunvault Energy diskutiert wurden, größtenteils positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz um Sunvault Energy über einen längeren Zeitraum ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz im Durchschnitt liegen. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Sunvault Energy-Aktie sowohl in einem kurzfristigen als auch in einem längerfristigen Trend negative Werte aufweist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit auch auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating für die Sunvault Energy-Aktie.