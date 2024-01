Suntory Beverage & Food Aktie: War das schon alles?

In den letzten Wochen gab es in den sozialen Medien keine eindeutige Veränderung in der Diskussion über Suntory Beverage & Food. Die Stimmung war neutral, es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich weniger über Suntory Beverage & Food diskutiert als normal, und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An sechs Tagen überwogen positive Themen in der Diskussion, an einem Tag waren die negativen Themen dominanter. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger verstärkt auf positive Themen in Bezug auf Suntory Beverage & Food. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Suntory Beverage & Food wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 26,87 Punkten, was darauf hinweist, dass Suntory Beverage & Food überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Suntory Beverage & Food-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Suntory Beverage & Food-Aktie ein Durchschnitt von 145 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,58 JPY, was einem Unterschied von -88,57 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 15,89 JPY, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Insgesamt erhält Suntory Beverage & Food also eine "Neutral"-Bewertung aus technischer Analyse.