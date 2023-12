Suntory Beverage, Food Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der Suntory Beverage & Food zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 145,12 JPY liegt, während der aktuelle Aktienkurs 16,42 JPY beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -88,69 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 15,52 JPY erreicht, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +5,8 Prozent aufweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Suntory Beverage & Food ist überwiegend positiv. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Suntory Beverage & Food wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen bestimmten Zeitraum betrachtet, ergibt sich ein Wert von 66,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Diese technische Analyse und Bewertungsfaktoren zeigen, dass die Suntory Beverage & Food-Aktie derzeit auf neutralem Niveau gehandelt wird, wobei die Anleger-Stimmung insgesamt positiv ist.