Suntory Beverage & Food Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suntory Beverage & Food beträgt derzeit 20,09 und liegt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Getränkebranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Suntory Beverage & Food Aktie mit einem Wert von 8,45 derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger für Suntory Beverage & Food ist überwiegend positiv, wie aus der Betrachtung sozialer Plattformen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 145,18 JPY, wobei der Aktienkurs selbst bei 16,79 JPY liegt, was einem Abstand von -88,44 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 15,36 JPY, was einem positiven Signal von +9,31 Prozent entspricht. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".