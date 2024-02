Suntory Beverage & Food Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Suntory Beverage & Food-Aktie wird anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung sowohl auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage. Die Dividendenrendite von 1,63 Prozent liegt leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,89 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen überkauften Zustand auf 7-Tage-Basis und eine neutrale Bewertung auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,77 eine Unterbewertung im Vergleich zur Branche "Getränke" an, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Suntory Beverage & Food-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Suntory Beverage & Food jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suntory Beverage & Food-Analyse.

Suntory Beverage & Food: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...