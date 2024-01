Suntory Beverage & Food Aktie: Immer langsam!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erleben, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Suntory Beverage & Food-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 26,87 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb es mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Suntory Beverage & Food-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 145 JPY für den Schlusskurs der Suntory Beverage & Food-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,58 JPY, was einen Unterschied von -88,57 Prozent darstellt und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 15,89 JPY, was einem Anstieg von +4,34 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suntory Beverage & Food. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es wurde zudem festgestellt, dass über das Unternehmen weniger diskutiert wurde als normal und die Aufmerksamkeit abnimmt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Suntory Beverage & Food-Aktie.