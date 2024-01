Suntory Beverage, Food Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Suntory Beverage & Food. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Trotzdem haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in den sozialen Medien in Bezug auf Suntory Beverage & Food in den letzten Wochen deutlich eingetrübt hat. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hierfür bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie im Zeitablauf zu messen. Der aktuelle RSI-Wert von 28,81 deutet darauf hin, dass die Suntory Beverage & Food überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 39 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, weshalb die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" erfolgt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse daher die Einstufung "Gut".

Die trendfolgende technische Analyse betrachtet den 50- und 200-Tages-Durchschnitt, um festzustellen, ob sich eine Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt weist auf eine deutliche Abweichung von -88,7 Prozent hin, wodurch die Suntory Beverage & Food eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt zeigt hingegen eine Abweichung von +4,93 Prozent, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Suntory Beverage & Food basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.