Suntory Beverage & Food Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Wochen wurde bei Suntory Beverage & Food eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies ergibt sich aus der Auswertung der sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden. Da negative Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend wird Suntory Beverage & Food daher in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Suntory Beverage & Food aktuell um +4,3 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -88,8 Prozent zum GD200 als "Schlecht" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Suntory Beverage & Food liegt bei 30,91 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 42,25 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.