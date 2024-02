Suntory Beverage & Food Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Suntory Beverage & Food-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4663,4 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 4640 JPY liegt und damit einen Abstand von -0,5 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 4497 JPY erreicht, was einer Differenz von +3,18 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Aktuell liegt der RSI der Suntory Beverage & Food-Aktie bei 78,14, was als überkauft gilt und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 58, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den letzten vier Wochen wurde bei Suntory Beverage & Food eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren wie die Meinungen und Kommentare in sozialen Medien beeinflusst werden. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Suntory Beverage & Food-Aktie die Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigen die technische Analyse, der Relative Strength-Index, das Sentiment und der Buzz, sowie die Anlegermeinungen, dass die Aktie von Suntory Beverage & Food derzeit unterschiedliche Bewertungen erhält, von "Neutral" bis "Gut".