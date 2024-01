Suntory Beverage & Food Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die technische Analyse für die Suntory Beverage & Food-Aktie zeigt gemischte Signale. Bei der Betrachtung des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert bei 145,09 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 16,39 JPY liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 15,62 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke deutet ebenfalls auf ein gefallendes Interesse hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Suntory Beverage & Food-Aktie aktuell als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein Wert, der weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI mit einer "Gut"-Einstufung bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wurde jedoch zuletzt von verstärkt negativen Themen beeinflusst, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.