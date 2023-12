Suntory Beverage & Food Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Suntory Beverage & Food haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Die Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Suntory Beverage & Food eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke.

Die Stimmung gegenüber der Aktie ist überwiegend positiv, wie auf sozialen Plattformen festgestellt wurde. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Suntory Beverage & Food aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 55,15 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf den Kurs der Aktie liegt Suntory Beverage & Food mit 16,4 JPY aktuell +5,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings zeigt sich auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz von -88,7 Prozent zum GD200, wodurch die langfristige Einstufung als "Schlecht" erfolgt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.