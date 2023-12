Suntek Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Pci-Aktie beträgt aktuell 69, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,04 ebenfalls neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an 11 Tagen von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pci unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Die charttechnische Entwicklung der Pci-Aktie wird anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser beträgt aktuell 6,33 CNH, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,75 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 5,82 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Pci-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,84 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Pci damit 16,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 18,95 Prozent, und Pci liegt aktuell 22,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.