Suntec Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der Suntec Real Estate Investment Trust-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 33,33 führt zu derselben "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Suntec Real Estate Investment Trust.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,25 SGD, während der Kurs der Aktie bei 1,23 SGD liegt, was einer Abweichung von -1,6 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 1,16 SGD führt zu einer Bewertung als "Gut".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Suntec Real Estate Investment Trust eine "Neutral"-Einschätzung ergeben.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über die Aktie, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Suntec Real Estate Investment Trust-Aktie auf der Basis des RSI, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung eine "Neutral bis Gut"-Bewertung.